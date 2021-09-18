"مراتي وضعت طفلة وأنا مسافر منذ 3 سنوات".. قصة اتهام زوجة بالخيانة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شهد مركز المنزلة في محافظة الدقهلية واقعة غريبة، حينما تقدم زوج ببلاغ رسمي ضد زوجته، يتهمها فيه بالحمل سفاحًا خلال تواجده في الخارج للعمل منذ 3 سنوات.

بداية تفاصيل الواقعة كانت حينما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من "إ.ا" 37 عاما، ومقيم في قرية تابعة لدائرة المركز، أنه كان متواجدا بالخارج منذ ما يقارب 3 سنوات، وعقب عودته منذ حوالي 5 أشهر، اكتشف وجود علاقة غير شرعية بين زوجته "م.ا" 35 عامًا، ربة منزل، مع شخص آخر 45 عاما يعمل نجار، ويقيم في قرية "الفروسات" مركز المنزلة.

وأكد البلاغ أن العلاقة بين الزوجة والعشيق أسفرت عن حملها منه سفاحا، ووضعها طفلة 3 سنوات وأثبت الأخير نسب الطفلة وحرر شهادة ميلاد لها باسمه، ووضع فى خانة الزوجة اسم زوجته الشرعية والتى تبلغ من العمر 50 عامًا.

حرر الزوج محضرا اتهم فيه زوجته بإقامتها علاقة غير شرعية، وطالب باسترداد مبلغ مالى بقيمة 15 ألف ريال سعودى، ومبالغ مالية أخرى، وهواتف محمولة كان قد أرسلها لها خلال فترة سفره.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7033 جنح مركز المنزلة لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .