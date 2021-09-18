إغلاق سوق طعام في سنغافورة إثر اكتشاف إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (د ب أ)

قالت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة اليوم السبت إن سوق الطعام المطبوخ في قطاع 210 بمتجر "توا بايو لورونج 8" مغلق للتنظيف والتطهير العميق.

وذكرت وكالة البيئة الوطنية إنها كانت على علم بأنه تم اكتشاف حالات إصابة بكوفيد-19 بين أصحاب الأكشاك والعاملين هناك، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز"

وردًا على سؤال عن إغلاق السوق، قال ساكتياندي سوبات، عضو البرلمان عن منطقة بيشان- توا بايو: "سنواصل التأكد من تطبيق تدابير الإدارة الآمنة".

وأضاف أن "مجلس المدينة استخدم منذ العام الماضي غشاء معقمًا ذاتيًا على الأماكن التي يكثر لمسها مثل أزرار المصاعد.

وأوضح "طلبت وكالة البيئة الوطنية أيضًا من جميع العاملين بالأسواق أن يسجلوا الوصول عبر تطبيق "تريس توجيذر" الحكومي لتسهيل رصد الحالات المخالطة لمصابي كوفيد-19.