التخبطات تهدد إعادة تعيين بايدن

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتكاسات عديدة تهدد إعادة تعيينه ويمكن أن تحدد فترته في المنصب، وذلك عن طريق الأحداث التي تم إجراؤها في غضون ساعة واحدة، حيث أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن غارة بطائرة دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال، ولم يكونوا إرهابيين.

وأعلنت فرنسا أنها تستدعي سفيرها لدى الولايات المتحدة لغضبها بسبب قطعها صفقة سرية للغواصات النووية كان بايدن قد أبرمها مع المملكة المتحدة وأستراليا.

تسارع مفاجئ

لطالما دافع بايدن عن مغادرة أفغانستان، وحتى بعد تفجير انتحاري قتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية، وأخبر المستشارين أن القرار كان صحيحًا.

سارع المساعدون منذ ذلك الحين إلى ملاحظة أنه تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بنجاح، ولكن كانت النهاية في أفغانستان جزءًا من محاولة لإعادة تركيز السياسة الخارجية على الصين، وهو هدف تسارع بالإعلان المفاجئ عن الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

لكن بكين لم ترفض فحسب، بل رفضت باريس أيضًا، حيث اتهمت فرنسا الولايات المتحدة بغضب بإخراج فرنسا من التحالف وإفشال صفقة الغواصات الخاصة بها مع أستراليا.

ثم استدعت فرنسا سفيرها بعد أن أعرب مسؤولوها عن استيائهم من أن بايدن، في تقديرهم، أثبت أنه شريك غير موثوق به مثل سلفه دونالد ترمب.

جاء التوتر مع فرنسا في الوقت الذي كان بايدن يأمل في التحول إلى جدول أعماله المحلي الطموح.

انقسامات الديمقراطيين

وتواجه إدارة بايدن أيضًا هناك انقسامات أيديولوجية حادة بين الديمقراطيين في الكابيتول هيل حول حجم ومضمون حزمة الإنفاق البالغة 3.5 تريليونات دولار، والتي من المفترض أن يتم تمريرها جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين البالغ تريليون دولار. وسيضطر كل أعضاء الكونجرس إلى التوفيق بين تشريعات البيت الأبيض بينما تغرقهم المواعيد النهائية الوشيكة بشأن سقف الديون والتمويل الحكومي.