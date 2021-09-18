اخبار العالم

ماليزيا تخفف قيود كورونا للمطعمين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:39
مركز تطعيم ضد في ماليزيا
عربي ودولي

ع+ ع-

خففت السلطات الماليزية، اليوم السبت، القيود المفروضة في إطار محاربة تفشي .
 وقررت ولاية صباح شمالي جزيرة بورنيو، السماح للأشخاص الذين تلقوا تطعيماً كاملاً بالمشاركة في المزيد من الأنشطة بدءا من بعد غد الاثنين حيث أعادت الولاية فتح المزيد من القطاعات، حسبما أفادت صحيفة «نيو ستريتس تايمز».
وأعلن المتحدث باسم هيئة مكافحة كوفيد- 19 السماح بممارسة عشرة أنشطة الآن من بينها والترفيه في الأماكن المغلقة والمفتوحة وتدريبات اللياقة البدنية، والمشي، واللقاءات وجهاً لوجه والشراء من المتاجر وعمل مؤسسات التعليم العالي.
كما سيسمح بممارسة أنشطة اللياقة البدنية بشكل فردي أو جماعي في صالات الألعاب شريطة أن يكون المدرب والمشاركون قد تلقوا التطعيم بالكامل والالتزام باستخدام نسبة 50% من الصالة أو ما لا يتجاوز 30 شخصاً.
وسجلت ولاية صباح، اليوم السبت، 1395 إصابة جديدة، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس الماضي عندما تم رصد 1514 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة.

المصدر: د ب أ

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا