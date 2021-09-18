فرنسا تصعد اللهجة بعد إلغاء أستراليا صفقة الغواصات

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:21
عربي ودولي
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صعدت فرنسا اللهجة، اليوم السبت، على خلفية إلغاء أستراليا صفقة ضخمة لشراء غواصات من باريس.
وتطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى ما اعتبره «أزمة خطيرة»، مندداً بـ«كذب (...) وازدواجية (...) وتقويض كبير للثقة» و«إزدراء» من جانب حلفاء فرنسا.
وبرر لودريان، عبر قناة «فرانس 2» التلفزيونية الرسمية، استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيا ذلك إلى «وجود أزمة خطيرة بيننا»، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلاً "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي أيضاً أن «ما جرى» سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي.
كانت أستراليا قد أعلنت، يوم الخميس، أنها ستلغي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في عام 2016 مع مجموعة «نافال» الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات، وأنها ستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية مع الدولتين.
وسبق أن وصفت فرنسا إلغاء الصفقة -التي قُدرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار أميركي في عام 2016 وتقدر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم- بأنها طعنة في الظهر وقررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.
المصدر: وكالات