مفوضية الانتخابات الروسية تتهم دولاً بمهاجمتها إلكترونياً

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:26
عربي ودولي
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نددت مفوضية الانتخابات الروسية، اليوم السبت، بهجمات إلكترونية استهدفتها «من دول أجنبية».
وأعلنت السلطات الانتخابية اليوم، تعرضها لـ«ثلاث هجمات إلكترونية... من دول أجنبية» في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى غد الأحد.
وبحسب ألكسندر سوكولتشوك المسؤول في مفوضية الانتخابات، استهدفت الهجمات موقع المفوضية لإخراجه عن الخدمة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن سوكولتشوك أن «الهجوم كان قويا للغاية»، مؤكدا أن هجمات أخرى «قيد التحضير» ليوم الأحد، وهو اليوم الرئيسي للتصويت الذي يتم جزئيا عبر الإنترنت.
ولم يحدد المسؤول الدول مصدر الهجمات.
ودعي نحو 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 450 نائبا في مجلس «الدوما».
ومن المقرر إعلان النتائج بعد الساعة 18,00 غدا الأحد بتوقيت جرينتش.
المصدر: وكالات