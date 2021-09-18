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تسجيل 2291 إصابة بـ " كورونا " و 48 حالة وفاة بالمغرب

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محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ و3491 حالة شفاء و 48 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت حالات الإصابة إلى 918 ألفا و 126 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 880 ألفا و91 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفا و 876 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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