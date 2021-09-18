تسجيل 2291 إصابة بـ " كورونا " و 48 حالة وفاة بالمغرب

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ و3491 حالة شفاء و 48 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت حالات الإصابة إلى 918 ألفا و 126 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 880 ألفا و91 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفا و 876 حالة وفاة.