شكرا لقرائتكم خبر عن يوم دامٍ في اليمن .. كيف استقبل اليمنيون مذبحة الإعدامات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حالة من الحزن سيطرت على الشارع اليمني، الذي اتشح بالسواد اليوم، حزناً على مجزرة الإعدامات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق 9 أشخاص مدنيين، من بينهم طفل ، حيث تم إعدامهم في ساحة عامة بالعاصمة المختطفة صنعاء أمام الناس، بإطلاق الرصاص الحي على رؤوسهم. عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني أدان جريمة ومذبحة الإعدامات، حيث كتب على حسابه في تويتر قائلا :” أعدمت المليشيات النازية والعنصرية الحوثية اليوم في صنعاء 9 من أحرار اليمن ،جرائم الحوثي تستوجب أوسع إدانة لكل من لديه ضمير حي في العالم ،ويجب تضافر الجهود من أجل تقديم كل جرائم الحوثي للعدالة الدولية وضمان عدم إفلات المجرمين من الفضح والتجريم والعقاب” . وأضاف المخلافي أن الإمامة العنصرية الخبيثة – بعد أن عادت بطبعتها الحوثية – الخليج 365 إعدام أحرار اليمن في الساحات مثلما تقوم بالإبادة الجماعية في الحروب والسجون والمجاعة والأوبئة ولكن أحرار شعبنا الذين تخلصوا من إجرام بيت حميد الدين سيتخلصون من الحوثة وسيعود فجر 26 سبتمبر مجددًا ليزيح ظلام وظلم الإمامة. بينما وجه رئيس مجلس الشورى اليمني “أحمد عبيد بن دغر” رسالة واضحة لمليشيا الحوثي ، حيث كتب على صفحته في فيسبوك قائلا: “بقدر هذا الجرم، بقدر هذا العنف، حد القتل، كما حدث اليوم مع الأبرياء التسعة، ومن حُكِم عليهم بالسجن، توقعوا أيها الحوثيون ردود الفعل، فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وهذا قانون ينطبق على الأجسام كما ينطبق على المجتمعات “. فيما علق الكاتب “عبدالسلام محمد” على الجريمة قائلاً: “مذبحة من مجازر الإمامة في التاريخ، ولكن تصفية أبناء تهامة هذه المرة تحت مسمى القانون”. وأوضح أن القانون الذي اختفى من حياة اليمنيين منذ وطأت قدم جدهم يحي الرسي اليمن ولم يره اليمنيون لقرون حتى أنقذتنا ثورة 26 سبتمبر، ثم اختفى بعد ردة الإمامة الفارسية في انقلاب2014. كما وصف الباحث اليمني محمد جميح جريمة اليوم بأنها سوداء في أيام اليمنيين قائلاً على حسابه في تويتر :” يوم أسود في تاريخ اليمنيين، بإعدام جماعة الحوثي الإجرامية اليوم تسعة من أبناء تهامة -أحدهم طفل قاصر-، بتهمة التآمر والتخابر في مقتل رئيسها السابق صالح الصماد”.

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