العتبة الحسينية تكشف حقيقة 'عودة' صلاة الجمعة

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة عقيل الشريفي في بيان "ننفي الانباء التي تحدثت عن عودة صلاة الجمعة والتي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء تحدثت عن عودة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بدءاً من الاسبوع المقبل.