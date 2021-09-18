انت الان تتابع خبر مبابي يوجه اتهاماً لإدارة باريس: تحرض الجماهير ضدي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-18 | 21:16
459 مشاهدة
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن ثقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الإدارة الباريسية قد اهتزت، بسبب صافرات الاستهجات التي يتلقاها من جماهير النادي.
وتواظب جماهير سان جيرمان على إطلاق صافرات الاستهجان ضد مبابي، في المباريات الأخيرة، بسبب رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وعدم موافقته على تجديد عقده حتى الآن.
ووفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن مبابي يعتقد أن صافرات الاستهجان التي يطلقها جمهور باريس سان جيرمان، مدبرة من قبل الإدارة للضغط عليه لتجديد عقده.
وأضافت الصحيفة أن الدولي الفرنسي غير سعيد بهذه الطريقة، التي يتبعها النادي للضغط عليه، وبالفعل أخبر زملاءه في الفريق، بأنه على ثقة بأن الإدارة هي التي دبرت الأمر.
ووفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن مبابي يعتقد أن صافرات الاستهجان التي يطلقها جمهور باريس سان جيرمان، مدبرة من قبل الإدارة للضغط عليه لتجديد عقده.
وأضافت الصحيفة أن الدولي الفرنسي غير سعيد بهذه الطريقة، التي يتبعها النادي للضغط عليه، وبالفعل أخبر زملاءه في الفريق، بأنه على ثقة بأن الإدارة هي التي دبرت الأمر.
وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا