مبابي يوجه اتهاماً لإدارة باريس: تحرض الجماهير ضدي

وتواظب جماهير سان جيرمان على إطلاق صافرات الاستهجان ضد مبابي، في المباريات الأخيرة، بسبب رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وعدم موافقته على تجديد عقده حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن مبابي يعتقد أن صافرات الاستهجان التي يطلقها جمهور باريس سان جيرمان، مدبرة من قبل الإدارة للضغط عليه لتجديد عقده.



وأضافت الصحيفة أن الدولي الفرنسي غير سعيد بهذه الطريقة، التي يتبعها النادي للضغط عليه، وبالفعل أخبر زملاءه في الفريق، بأنه على ثقة بأن الإدارة هي التي دبرت الأمر.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.