فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت فرنسا سفيريها في كل من الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور على خلفية الخلاف الذي نشب بسبب صفقة الغواصات التي كانت ستصدرها فرنسا إلى أستراليا، ولكنها فشلت.

وأعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان في باريس، أن هذه الخطوة الاستثنائية تتم بناء على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأضاف «إن قرار تخلي أستراليا عن صفقة شراء الغواصات الفرنسية التي عقدت في 2016 لصالح شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، يمثل سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وأكد على أن العواقب ستؤثر على جوهر التحالفات والشراكات الفرنسية، وكذلك على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا.