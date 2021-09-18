الجزائر تودع بوتفليقة

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وعانى الرئيس السابق من المرض حتى عندما كان رئيسا للجزائر، حيث تعرض لجلطة دماغية في ربيع 2013، استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوما.
وتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر في مايو 1999، واستمر في منصبه طيلة 4 فترات متتالية حتى 2 أبريل 2019، قبل أن يضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط الحراك الشعبي الذي كان يرفض بشدة ترشحه لفترة خامسة وقيادة الجيش.
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