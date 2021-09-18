دمشق بلا كهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت العاصمة السورية دمشق وضواحيها لانقطاع للكهرباء، بعد ما وصفه وزير الكهرباء غسان الزامل بهجوم على خط للغاز. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الزامل قوله «حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد دير علي التي تغذي أكثر من 50% من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز»، لافتا إلى أنه لم يعرف تفاصيل الاعتداء.



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