شكرا لقرائتكم خبر عن 321 طلبا خدميا و 9 أدوات رقابية حصاد نشاط أحمد رمزى نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد رمزى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

ـ حضور 42 جلسة عامة.

ـ المشاركة في 54 زيارة رسمية و 176 زيارة ميدانية.

ـ استخدام 9 من الأدوات الرقابية من بينها سؤال وزير النقل والمواصلات بخصوص مشكلة مزلقان السكة الحديد بقرية المناشى البلد وكذلك تطوير خطوط القاهرة الإسكندرية وطلب اقتراح برغبة لوزير الإسكان بخصوص عدم استكمال الأعمال المتبقية بمحطات مياة الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر ومحطة مياة مركز ومدينة أوسيم.

-حضور 40 جلسة باللجان النوعية.

- تقديم 321 طلب خدمي.



