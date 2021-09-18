تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أفادت وزارة الصحة في الجزائر السبت، بأنها أحصت 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 34 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 201 ألف و425 إصابة.



وكشفت وزارة الصحة في بيان لها عن تسجيل 11 وفاة جديدة بتراجع 8 حالات عن يوم الجمعة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5681 مقابل تماثل 177 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 137 ألفاً و775 بينما يتواجد 28 مريضاً في العناية المركزة.