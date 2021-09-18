شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلنان تعهدا عالميا لخفض انبعاث «الميثان» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تعهداً عالمياً اليوم بشأن غاز الميثان - مبادرة للحد من انبعاثات غاز الميثان العالمية - التي ستُطلق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 26) في نوفمبر في غلاسكو.
وحث الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في بيان مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أصدره البيت الأبيض اليوم، الدول المشاركة في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ على الانضمام إلى التعهد، مرحباً بالدول التي أبدت دعمها التعهد العالمي.
وأوضح البيت الأبيض في البيان أن البلدان التي تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان تلتزم بهدف جماعي يتمثل في تقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المئة على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل منهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية.
وأفاد أن الاتحاد الأوروبي وثماني دول أبدوا بالفعل دعمهم للتعهد العالمي بشأن الميثان، حيث تشمل هذه البلدان ستة من أكبر 15 مصدراً لانبعاثات غاز الميثان على مستوى العالم وتشكل معاً أكثر من خمس انبعاثات الميثان العالمية وما يقرب من نصف الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والداعمين الأوائل الآخرين سيستمرون في تجنيد دول إضافية للانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان ريثما يُطلق رسمياً في COP 26.