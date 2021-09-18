شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والاتحاد الأوروبي يعلنان تعهدا عالميا لخفض انبعاث «الميثان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تعهداً عالمياً اليوم بشأن غاز الميثان - مبادرة ‏للحد من انبعاثات غاز الميثان العالمية - التي ستُطلق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير ‏المناخ (‏COP 26‏) في نوفمبر في غلاسكو.

وحث الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في بيان مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ‏لاين أصدره البيت الأبيض اليوم، الدول المشاركة في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة ‏والمناخ على الانضمام إلى التعهد، مرحباً بالدول التي أبدت دعمها التعهد العالمي.‏

وأوضح البيت الأبيض في البيان أن البلدان التي تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان تلتزم بهدف ‏جماعي يتمثل في تقليل انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المئة على الأقل من مستويات 2020 ‏بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل منهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات ‏الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية.

وأفاد أن الاتحاد الأوروبي وثماني دول أبدوا بالفعل دعمهم للتعهد العالمي بشأن الميثان، حيث ‏تشمل هذه البلدان ستة من أكبر 15 مصدراً لانبعاثات غاز الميثان على مستوى العالم وتشكل معاً ‏أكثر من خمس انبعاثات الميثان العالمية وما يقرب من نصف الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن ‏الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والداعمين الأوائل الآخرين سيستمرون في تجنيد دول إضافية ‏للانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان ريثما يُطلق رسمياً في ‏COP 26‏.‏