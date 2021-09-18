أزمة محروقات جديدة تحاصر لبنان

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وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر أمس، إن الحكومة رفعت الدعم نهائيا عن المازوت، دون أن تتفق على سعر للصفيحة بالليرة اللبنانية، مما ضاعف المشكلة مع «دولرة المازوت»، وتحميل الكلفة للناس.
وأشار إلى أنه اتُّفق على دخول البنزين في «مرحلة نصف النهائي» من رفع الدعم، لتباع الصفيحة بدءا من أمس، وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار، وحين تنتهي الكمية «المدعومة»، سيبيع مصرف لبنان الدولارات «التي لا يملكها» للشركات المستوردة وفق سعر منصة صيرفة.
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