معلمو إيران ينتفضون ضد خامنئي ورئيسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت منظمة أمريكية تكريم 3 معارضين إيرانيين يقبعون في سجون طهران، خرج عشرات المعلمين في مسيرات غاضبة بعدد من المدن الإيرانية أمس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي يعيشونها، في مواجهة عمليات قمع واعتقال لا تنتهي.

وتجمع المعلمون في عدة مدن بالمحافظات الإيرانية، منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجا على ظروفهم المعيشية، والوضع الاقتصادي، فضلا عن عدم تلبية مطالبهم برفع الأجور، وتحسين أوضاعهم، بحسب ما نقلت شبكة إيران إنترناشيونال، ورفع المحتجون شعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

ويعاني قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد من وقع ظروف اقتصادية ضاغطة، فعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم.، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة.

إضراب 40 يوما

ونفذ عمال شركة هفت تبة لقصب السكر أكثر من 40 يوما من الإضراب بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم، أما الأحوازيون فخرجوا أيضا في احتجاجات في يوليو الماضي، بسبب المياه هذه المرة، عرفت بـ»انتفاضة العطش». وأسفرت عن سقوط عدة قتلى وجرحى.. وفقا لـ(العربية نت).

وجاءت الاحتجاجات، بعد أن أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المتشدد الذي خلف في أغسطس الماضي حسن روحاني، أن الاقتصاد أولوية بالنسبة له، وشدد في تصريحات سابقة له على أن الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية من أهم أولويات الحكومة الجديدة، فيما انتقد عدد من النواب خلال جلسة أواخر أغسطس فشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

تكريم أمريكي

ووسط عمليات القمع التي يستخدمها النظام الإيراني في مواجهة المعارضين، أعلنت منظمة «PEN» الأمريكية المعنية بالأدب وحقوق الإنسان، تكريم 3 معارضين إيرانيين مسجونين في طهران يوم 5 أكتوبر المقبل، بمقر المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، كرئيس والت ديزني، روبرت إيغر.

ومنحت المنظمة جائزتها في مجال «حرية الكتابة» لكل من الكاتب والمخرج الإيراني، بكتاش آبتين، والروائي والصحفي، كيوان باجان، والمؤلف والناقد، رضا خندان مهابادي، وهو زوج الناشطة المعارضة، نسرين ستوده.

ويعد الثلاثة أعضاء في جمعية الكتاب الإيرانيين، المناهضة للرقابة، ويقضون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما ونصف العام، بتهم تتضمن «تعريض الأمن القومي للخطر»، و»نشر البروباغندا»، وفق زعم السلطات الإيرانية.

اتهامات ملفقة

وأدانت السلطات الإيرانية باتهامات ملفقة الكاتب والمخرج الإيراني بكتاش آبتين، وحكم عليه من قبل الفرع 28 بالسجن 6 سنوات، ووضع في سجن إيفين من محكمة الثورة في طهران بتهمة «الدعاية ضد النظام» والاجتماع والتواطؤ ضد الأمن القومي» و»نشر مطبوعة غير مشروعة».

واستندت التهم الموجهة من قبل القضاء الإيراني ضد آبتين إلى عضويته في رابطة الكتاب الإيرانيين، ونشره المطبوعة الإخبارية الداخلية للرابطة، وإعداد كتاب بحثي عن تاريخ الرابطة الممتد على 50 عاما، والمشاركة في مراسم على قبور ضحايا القتل المتسلسل والاغتيالات السياسية.

أما المؤلف والناقد، رضا خندان مهابادي، وهو زوج الناشطة المعارضة، نسرين ستوده، فقد حكمت عليه السلطات 6 سنوات سجن، بتهمة «الدعاية ضد النظام» والتآمر ضد أمن البلاد.

وحكم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، على الروائي والصحفي كيوان باجان، بتهمة العضوية في رابطة الكتاب الإيرانيين، ونشر الأخبار الداخلية للرابطة، وإعداد كتاب بحثي عن تاريخ الرابطة، الذي يمتد لخمسين عاما.