شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية يشارك ضمن وفد الشيوخ بمراقبة انتخابات برلمان روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أعضاء الوفد الرسمى لمجلس الشيوخ المصرى فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تجرى الانتخابات من يوم 17 إلى 19 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسى، ومسؤولى الإشراف على الانتخابات، كما سيزور الوفد عدد من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع؟ وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

يتضمن وفد مجلس الشيوخ المصرى النائب شريف الجابرى وكيل لجنة الشباب والرياضة فى مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان فى استقبال الوفد المصرى السفير ايهاب نصر سفير مصر فى جمهورية روسيا الاتحادية.