صور.. وزير الشباب يتفقد أعمال تطوير المدينة الرياضية في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ تابع خلالها أعمال تطوير المدينة الشبابية والرياضية، ورافقه في الجولة محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة المطعم الخاص بالمدينة، بالإضافة إلي رفع كفاءة المباني والصالات الرياضية.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، لتكون قادرة على استضافة مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، بالإضافة إلى استخدامها في ممارسة الرياضة بشكل عام، وتنمية المواهب الرياضية المصرية ورعايتها، مما يعود بالنفع على المواطن المصري والمجتمع.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة الشبابية والرياضية، لتستقبل مختلف الأحداث الرياضية والشبابية بالإضافة إلى مرتادي المدينة.