صور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة للطب البيطري في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وبإشراف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قام أطباء المجازر بالمديرية بالإشتراك مع قوة من مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملة تفتيش على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمدينة كوم أمبو.

وأضاف أن الحملة نجحت في ضبط 120 كجم لحوم بقري وضاني بلدي ومجمدات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير 4 محاضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطه كوم أمبو، واتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة .