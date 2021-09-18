هروب استمر ٤٨ ساعة.. كواليس القبض على بلطجي مزق زوجته وهشم رأسها في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

٤٨ ساعة كانت عمر رحلة هروب مسجل خطر متهم بقتل زوجته بـ14 طعنة متفرقة بالجسم وضربة بالرأس داخل شقتهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

مأمورية من فرقة الهرم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط المتهم في مكان اختباءه بإحدى المحافظات، وترحيله إلى الجيزة للتحقيق معه.

معاينة جثمان القتيلة الثلاثينية أثبتت وجود آثار تعذيب بجسدها عبارة عن جروح قطعية بسلاح أبيض "مطواة"؛ بسبب تكرار ضرب المتهم لها.

كما تبين أن الجثة عبارة عن هيكل عظمي الأمر الذي أرجعته التحريات والمعاينة إلى أن الجاني منع عنها الطعام خلال الفترة الأخيرة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجريمة لم تكن محض صدمة بل كانت مرتبة. المتهم صاحب الـ40 سنة أرسل أطفاله الثلاثة للمكوث رفقة جدتهم بمحافظة مطروح لإنجاز مهمته الشنيعة دون شاهد أو دليل.

تبين بالفحص أن المتهم "محمد" يبلغ من العمر 40 سنة، وشهرته "سرينة" سبق اتهامه في قضايا مخدرات، اعتاد الاعتداء بالضرب على زوجته.

سوء معاملة الأربعيني لوالدة أطفاله الثلاثة لم تتغير حتى أنها منذ أشهر قليلة قفزت من شرفة الشقة؛ هربا من سوء معاملته لها.

في تلك المرة، ألقى رجال المباحث القبض على الزوج لاتهامه بإلقاء زوجته التي كانت تتلقى العلاج حينها بالمستشفى قبل أن تكشف التحريات وأقوالها سلامة موقفه القانوني وتم إخلاء سبيله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.