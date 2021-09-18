هجوم خط الغاز يقطع الكهرباء في دمشق

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن خروج محطة توليد «دير علي» من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة، ما أدى إلى انخفاض التردد وخروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة، وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية. وبينت الوزارة أن محطة توليد «دير علي» لن تعود للخدمة حالياً نتيجة الاعتداء على خط الغاز، وستتم الاستعاضة عنها بمحطتي جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورش التي توجهت على الفور إلى المكان.
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