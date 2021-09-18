السودان يضبط أسلحة قادمة من ليبيا

وتابع الضابط أن دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت على بعد ثلاثة كيلومترات عن تلك المنطقة مع العصابات المذكورة ونفذت عملية لمطاردتها تمكنت خلالها من مصادرة سيارتين من نوع GMC على متنهما 36 بندقية كلاشنيكوف وصندوق قنابل يدوية من طراز «كورنت»، إضافة إلى مدفع «دوشكا» وسبعة قاذفات «أر بي جي» وعدد كبير من الذخائر المختلفة.
وأكدت قوات الدعم السريع توقيف أربعة من عناصر تلك الإصابات خلال العملية، بينهم مواطنان ليبيان، مضيفة أنه تم التحقيق معهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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