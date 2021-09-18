تنكيس علم الجزائر حدادا على بوتفليقة

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وتولى رئاسة الجزائر في 1999. واستقال بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على إعلان نيته تولي فترة رئاسية خامسة، وبقائه ما يقارب 20 عاما في الحكم، من عام 1999 حتى 2019، ويعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.
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