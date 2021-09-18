فرنسا ترد على تحالف “أوكوس” بتعزيز شراكتها مع الهند

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي اتفق مع نظيره الهندي على العمل على برنامج لترسيخ “نظام دولي تعددي بحق”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين جان إيف لو دريان وسوبرامانيام جايشانكار اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية “استنادا لعلاقة الثقة السياسية بين دولتين كبيرتين تتمتعان بالسيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

كانت فرنسا قد استدعت يوم الجمعة سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق شراكة مع واشنطن ولندن بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وستقوم أستراليا ببناء ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار شراكة أمنية عبر المحيطين الهندي والهادي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأربعاء عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسّعاً نطاق تقنيّة الغوّاصات الأمريكيّة العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة الى تقنيات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحريّة تحت الماء.

واعتبر لودريان أنّ التخلّي عن مشروع الغوّاصات الفرنسيّة والإعلان عن شراكة جديدة “يُشكّلان سلوكاً غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثّر عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا”.