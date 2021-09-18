ليبيا.. انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين في الخارج

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - أكدت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات اليوم السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وأن المنظومة الخاصة بالتسجيل ستتوقف عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، إن المنظومة سجلت قراءة عند مؤشر الإقفال بلغ (10,729) ناخبا مقيما بالخارج من بينهم (7,296) من الرجال و(3,433) من النساء، وإن أعلى مستويات التسجيل لليبيين بالخارج كانت في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخبا، ثم مصر وبلغ عدد المسجلين بها (1,290) ناخبا، ثم تركيا وبلغ (905) ناخبين.

وبحسب المفوضية فإن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج بلغ لغاية السبت (2,865,624) ناخبا من بينهم (1,628,305) من الرجال، و(1,237,319) من النساء، متعهدة في الوقت ذاته، بتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأنها تستعد لانطلاقة مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، افتتحت منظومة تسجيل الناخبين في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت ذلك رسميا في مؤتمر صحفي وشرعت في البدء بعملية تسجيل الناخبين، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السابق، أو الذين يرغبون في تغيير مراكز انتخابهم.

وصاحب عملية فتح سجل الناخبين انطلاق حملة التوعية الانتخابية التي تنظمها المفوضية في جميع مناطق ليبيا تحت إشراف مكاتبها الانتخابية، وبالنظر إلى ظروف جائحة كورونا، فقد ارتكزت خطة التوعية على المنصات الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة، إضافة للمواد الطباعية والومضات واللوحات الطرقية حيث أنتجت ما يزيد على نصف مليون مطبوعة و 10 آلاف متر مربع من اللوحات الطرقية، و10 ومضات مرئية ومسموعة، إضافة إلى حملات التوعية الميدانية وورش العمل والندوات.

وذكرت المفوضية عبر بيانات سابقة لها، أنها استحدثت عددا إضافيا من المراكز الانتخابية، في إطار خطتها التوسعية لزيادة عدد المراكز، ليصل عددها الإجمالي إلى (1906) مراكز، مشيرة إلى أن عدد المسجلين من داخل ليبيا بعد انتهاء عملية التسجيل بالداخل يوم 17 أغسطس 2021، بلغ (2,857,661) وبنسبة تسجيل تصل إلى 59 % من إجمالي المستهدفين بالتسجيل، من بينهم (1,623,116) ناخبا من الرجال، و(1,234,545) ناخبة من النساء، وأنه من بين المسجلين، هنالك (514,943) ناخبا جديدا، بينهم (287,618) ناخبا و(227,324) ناخبة.