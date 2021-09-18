الجيش السوداني يضبط شحنة سلاح قادمة من ليبيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، والقبض على 4 أشخاص بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية .

وقال المسؤول العسكري في هذه القوات المقدم ركن علي أحمد محمود عووجه في بيان: إنّ “دوريات الدعم السريع في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي اشتبكت مع عصابات لتجارة السلاح وتمكنت من ضبط سيارتين على متنها 36 بندقية كلاشنكوف”.

وأشار إلى ضبط صندوقي قنابل يدوية ومدفع “دوشكا” المضاد للطائرات وقاذف “آر بي جي7” المضاد للدروع، بالإضافة إلى عدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.

وأوضح القائد في قوات “الدعم السريع” أنه تم القبض خلال العملية على 4 أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم اثنان من الجنسية الليبية من دون تقديم تفاصيل عن الاثنين الآخرين.

وتضم المناطق الحدودية الجنوبية لليبيا مع كل من السودان وتشاد والنيجر طرق عبور قوافل المهربين وتجار السلاح والبشر.

ويسيطر على بعض نقاط المناطق الحدودية مسلحون من التبو والطوارق وقبائل أخرى في الصحراء.

كما يكافح السودان الجريمة العابرة للحدود والتجارة في السلاح وظاهرة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا امتدادًا للحدود الشمالية الغربية مع ليبيا، لنقل المهاجرين إلى دول مثل إسرائيل عبر مصر، وإلى أوروبا عبر ليبيا.