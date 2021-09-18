الإمارات تعلن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم السبت، رفض بلادها للقرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان.

وجاء الرفض الإماراتي لقرار البرلمان الأوروبي في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ، سعيد الحبسي.

وقال البيان الإماراتي: “نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة. وعلاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.

ونقلت وكالة الإمارات للأبناء (وام) عن البيان: “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وصوّت البرلمان الأوروبي، بأغلبية في جلسة عامة اليوم الجمعة، على قرار عاجل يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على قضية المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.

وأصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض “إكسبو 2020” الذي سيقام قريباً في دبي، كما يدعو الشركات العالمية إلى سحب رعايتها، احتجاجاً على سِجِلّ حقوق الإنسان في دولة الإمارات.