بعد ساعات من انطلاقها.. هجوم إلكتروني من مجهول يعطل انتخابات المجر

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

عطل هجوم إلكتروني عملية التصويت في الانتخابات الداخلية الحزبية للمعارضة في المجر بعد ساعات من انطلاقها اليوم، الأمر الذي قد يعقد البحث عن منافس لرئيس الوزراء فيكتور أوربان في انتخابات العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وسيحاول المنظمون استئناف الاقتراع بعد غد، بعد معالجة ما وصفوه بهجوم متطور شنَّه مجهول، بحسب بيان على موقع إلكتروني معد للتصويت.

وتعد الانتخابات الداخلية للمعارضة، التي يتم تنظيمها بهذا الشكل لأول مرة، خطوة مهمة لتشكيل جبهة موحدة ضد أوربان، الذي لديه إمكانية الوصول إلى موارد أكبر بكثير، بما في ذلك شبكة إعلامية واسعة.