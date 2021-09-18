تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بالإجماع، قرارا بتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان /يوناما/ لمدة ستة أشهر إضافية.



وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن على أهمية "المشاركة المتساوية والهادفة" للنساء في الحياة العامة، وأيضا على أهمية تشكيل حكومة شاملة وممثِلة للجميع في افغانستان.

وسلط الضوء على أهمية دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات.

وشدد مجلس الأمن على أهمية عدم استخدام أراضي أفغانستان لأي تهديد أو مهاجمة أي بلد، أو للتخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو لإيواء وتدريب الإرهابيين.