شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. اعتقال 235 شخص خلال احتجاجات على الإغلاق الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية 235 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للإغلاق الصحي اليوم السبت.

وأصيب عشرة من عناصر الشرطة خلال العملية، وتلقى ستة منهم العلاج في المستشفى من كسور وإصابات أخرى، وفقا لتقارير إعلامية.

وتردد أن نحو 700 شخص شاركوا في الاحتجاجات، وكثير منهم لم يرتدوا أقنعة واقية (كمامات).

وذكرت تقارير أن حوالي ألفي شرطي انتشروا لضبط الأمن في المظاهرة واستخدموا رذاذ الفلفل.

وتوقفت الحافلات وخدمات الترام مؤقتا في وسط المدينة وأغلقت الطرق الرئيسية مؤقتا.