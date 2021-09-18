شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى تونس يسلم المساعدات الطبية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم السبت، بتسليم المساعدات الطبية التي قدمتها المملكة للشقيقة تونس والمشتملة على أجهزة مولدات الأكسجين العالية الأداء في توفير الأكسجين لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

و حضر تدشين الاستلام وزير الصحة التونسي السيد علي المرابط، ومستشار الرئيس السيد وليد الحجام، ومدير الصحة العسكرية الفريق مصطفى الفرجاني، والادميرال عطاالله مستشار الأمن في رئاسة الجمهورية.

وأشاد السفير الصقر بالجهود التي تبذلها المملكة في مساعدة الشقيقة تونس لتخطي أزمة كورونا، وأكد بأن هذه المساعدات امتداد لما قدمته المملكة خلال الأشهر الماضية لتونس.

من جانبه ثمن وزير الصحة التونسي السيد المرابط ومستشار الرئيس السيد وليد الحجام والمسؤولين في الرئاسة والصحة العسكرية جهود المملكة المتميزة والتي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.