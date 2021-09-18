المركز القومي للترجمة يطلق الدورة الأولى من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلق المركز القومي للترجمة، للمرة الأولى، مسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي وذلك بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة؛ في إطار حرص المركز على الانفتاح على جميع الثقافات ودعم جميع المترجمين من خلال تعاون المركز مع سفارة المكسيك بالقاهرة لمد جسور التواصل من خلال ترجمة ونقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي.

تتضمن المسابقة - من بين شروطها - أن يتمتع المشاركون بالجنسية المصرية، والمسابقة متاحة للأفراد حتى 45 عاما بنهاية 2021، فيما توفر سفارة المكسيك، للمترجمين الراغبين في المشاركة، العمل المحدد للمسابقة عن طريق التواصل معها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.

ويفتح باب التقدم للمسابقة في الفترة من 19 سبتمبر 2021 وحتى الأول من مارس 2022، ويحصل الفائز على ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير بالإضافة إلى مجموعة أعمال من الأدب المكسيكي، كما يتم نشر العمل الفائز ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

يذكر أن المسابقة تأتي ضمن المبادرة الأولى في برنامج تعاون بين الجهتين، طُرح بين الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة والسيد خوسيه أوكتافيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة صباح الأحد الماضي.​