الأعلى عددًا من 4 سنوات.. البنوك نشرت أكثر من ألفي ماكينة صراف آلي في 6 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال البنك المركزي إن البنوك نشرت أكثر من ألفي ماكينة صراف آلي (ATM) خلال أول 6 شهور من العام الجاري بما يعد الأعلى عددًا في تاريخ الجهاز المصرفي في آخر 4 سنوات بحسب تقرير نشره على موقعه الإلكتروني.

وأوضح المركزي أن إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي قفزت من 14.918 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر الماضي 2020 إلى 16.962 ألف ماكينة في يونيو الماضي.

وكانت البنوك تنشر كل 6 شهور بين 400 إلى 800 ماكينة صراف آلي تقريبًا كل 6 شهور قبل جائحة فيروس كورونا ومبادرات البنك المركزي للتوسع في ميكنة المدفوعات.

ويرجع الارتفاع في عدد ماكينات الصراف الآلي خلال آخر 6 شهور إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي في يونيو الماضي إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، بحيث يصل إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات في إطار مجهوداته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركزي أن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي نشرت أكثر من 12.273 ألف ماكينة صراف آلي في نهاية ديسمبر الماضي وارتفع العدد إلى 13.662 ألف ماكينة في يونيو الماضي بزيادة 1.390 ألف ماكينة خلال أول 6 شهور من العام الجاري.

وأوضح أن أكبر 5 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي نشرت نحو ألف ماكينة صراف آلي زيادة خلال أول 6 شهور من العام الجاري ليصل إجمالي عددهم إلى 11.099 ألف ماكينة في يونيو الماضي من 10.089 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر الماضي.

ويصنف البنك المركزي قائمة أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على مستوى الجهاز المصرفي وهم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وقطر الوطني الأهلي (QNB)، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول.