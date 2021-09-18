وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق والكباري غرب الإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، عددًا من كباري طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، والتي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوي ومحور التعمير، والتي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية، وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، والمساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من وإلى مدينة برج العرب.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي (دوران برج العرب)؛ حيث أوضح أن المشروع يتكون من إنشاء كوبري جديد أعلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية، بديلًا عن الدوران للخلف السطحي، والذي يتسبب في تكدس مروري بالطريق الصحراوي؛ نظرًا لقرب الدوران السطحي من مخرج طريق الكافوري/ برج العرب، وتبلغ القيمة الإجمالية للكوبري 80 مليون جنيه، ومن المنتظر نهو المشروع في نهاية العام الحالي.

وأشار وزير النقل إلى أن القيادة السياسية وجهت بألا يقل عدد الحارات عند تنفيذ كل الكباري عن 3 حارات؛ لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وطالب الوزير بتعديل تصميم الكوبري ليكون 3 حارات مرورية بدلاً من 2 حارة مرورية، وموافاته بالتصميم الجديد خلال أسبوع لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية المتوقعة.

وتفقد الوزير مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بعرض 7 أمتار، والذي يبلغ طوله نحو 960 م/ط، ليصبح 4 حارات مرورية بدلًا من حارتَين مروريتَين بعرض أسفلت 14 مترًا بدلًا من 7 أمتار، والذي يشمل زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 540 م/ط بدلًا من 220 م/ط؛ لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج، ليصبح أقصى ارتفاع 6 أمتار بدلًا من 12م، وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 مترًا بطول نحو 680 م/ط بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 أمتار وطول نحو 350 م/ط، بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بعرض 7 أمتار الذي يبلغ طوله نحو 890 م/ط، ليصبح 4 حارات مرورية بدلًا من حارتين مروريتين وبعرض أسفلت 14 مترًا بدلًا من 7 أمتار، والذي يشمل زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 440 م/ط بدلًا من 190 م/ط؛ لتقليل ارتفاع حائط التربة بالمدخل والمخرج، ليصبح أكثر ارتفاع 6 أمتار بدلًا من 12 مترًا.

وأوضح الوزير أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من توسعة كوبري مدخل العجمي (الكيلو 21) في 15 أكتوبر المقبل، والانتهاء من توسعة كوبري مدخل برج العرب في 15 يناير 2022.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء وتنفيذ كـوبري بتقاطع الذراع البحرية مع الطريق الساحلي في كم 21، والذي سيسهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي؛ حيث صرح الوزير بأن المشروع يتكون من كوبري رئيسي يهدف إلى نقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية/ مطروح، بطول ۱ كم وعرض 12.8م، بواقع 3 حارات مرورية إلى الطريق الساحلي والقادم من طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، عن طريق وصلة الذراع البحرية إلى الطريق الساحلي بطول 250م وعرض 8م بواقع 2 حارة مرورية، بالإضافة إلى كوبري دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840م وعرض 7.2م، بواقع 2 حارة مرورية.

ويتضمن المشروع إحلال وتجديد الكوبري أعلى مصرف النوبارية بطول 50 مترًا وعرض 35 مترًا بواقع 9 حارات مرورية بالاتجاهين.

وأشار وزير النقل إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 288 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 99%، ومن المقرر الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الأعمال الخاصة بصرف الأمطار، ليتم حل مشكلة الأمطار بهذه المنطقة، كما يهدف المشروع إلى فصل الحركة بهذا الميدان لتحقيق السيولة المرورية.