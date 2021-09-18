الأمن العام: ضبط 1952 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 99 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1791 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1707 متهمًا، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط في مجال مكافحة المخدرات، ضبط 1791 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1952 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (6797٫595 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (613٫743 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (58٫521 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (37٫147 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت ( 12٫827 كيلو جرام)، و74,067 أقراص وأمبولات مؤثرة، و13٫031 قرص مخدر.

وضبط 2 قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 15 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، و5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (99٫000٫000– تسعة وتسعون مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.