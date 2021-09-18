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"لقاء ودي بالبحر الأحمر" يجمع ولي عهد السعودية وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي

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اسماعيل عبد الحي -  نشر بدر العساكر، مدير مكتب ، صورة تجمع الأمير مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

 

وأوضح بدر العساكر مناسبة التقاط الصورة المنشورة في حسابه عبر تويتر، الجمعة، قائلا إنها كانت على هامش "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".

 

وظهر الثلاثة في ملابس رياضية غير رسمية، مرتدين "شورت" وتي شيرت أو قميص قصير الكمين.

 

وفي 5 جانفي، أنهى بيان القمة الخليجية في مدينة العلا في المملكة العربية ، خلافًا اندلع منتصف 2017، بين السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، مع قطر. ومنذ ذلك الحين، تبادل قادة هذه الدول الرسائل واللقاءات والزيارات في مناسبات مختلفة.

 

وأثارت الصورة حالة واسعة النطاق من التفاعل عبر موقع تويتر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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