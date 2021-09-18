لبنان يضبط 20 طناً من مادة أدت لانفجار مرفأ بيروت

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:25
عربي ودولي
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ضبطت السلطات اللبنانية شاحنة محملة بعشرين طناً من مادة نيترات الأمونيوم في شرق البلاد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام السبت.
ولم تفصح السلطات عن تفاصيل وجهة هذه الشحنة أو استعمالها.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، سببه تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، إضافة إلى دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
وأوردت الوكالة الوطنية، اليوم السبت، أن وزير الداخلية الجديد بسام المولوي تفقد "مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طناً من نيترات الأمونيوم" جرى نقلها من مدينة بعلبك إلى منطقة آمنة في سهل "بدنايل" القريب.
ولم تعلن السلطات وجهة الشاحنة أو ما إذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة كون مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضاً في تصنيع المتفجرات.
ولا تزال السلطات اللبنانية تحقّق في ظروف وصول كميات نيترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت في مرفأ بيروت، والجهات المسؤولة عن تخزينها وأسباب انفجارها.
المصدر: وكالات