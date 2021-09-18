قتيلان و21 جريحاً بانفجارات في أفغانستان

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:47
عربي ودولي
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قُتل شخصان وأصيب 21 آخرون، اليوم السبت، في تفجيرات منفصلة في ولايتين أفغانيتين.
ووقعت تفجيرات في مدينة جلال أباد، عاصمة ولاية ننكارهار شرق أفغانستان، وفقاً لما ذكره مسؤول في مستشفى ووسائل إعلام محلية.
فقد استهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بحسب مصادر متطابقة، في ما يعد أولى الهجمات منذ تشكيل حكومة طالبان في 7 سبتمبر الجاري.وقال مصدر إن انفجاراً واحداً على الأقل استهدف مركبة شرطة، كانت تقل عدداً من عناصر طالبان.
وذكر مصدر طبي في الولاية أن جثتين على الأقل و19 شخصاً مصاباً نقلوا إلى المستشفى.
كما أصيب شخصان في انفجار وقع في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، طبقاً لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية
اليوم السبت.
وأشارت التقارير إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، مثبتة في سيارة خاصة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
المصدر: وكالات