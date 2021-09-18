سفير فرنسا ينتقد تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:26
عربي ودولي
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انتقد السفير الفرنسي لدى أستراليا، اليوم السبت، تراجع الأخيرة عن صفقة لشراء غواصات فرنسية بمليارات الدولارات.
وقال جان بيير تيبو: إن أستراليا ارتكبت «خطأ دبلوماسياً جسيماً».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي في كانبيرا بعد أن قررت بلاده استدعاءه احتجاجاً على موقف أستراليا.
وأضاف تيبو: «أعتقد أن هذا كان خطأ جسيماً وتعاملاً بالغ السوء مع الشراكة لأنه لم يكن عقداً، بل شراكة يفترض أنها قائمة على الثقة والصدق والتفاهم المتبادل».
كانت أستراليا قد أعلنت يوم الخميس أنها ستلغي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في عام 2016 مع مجموعة «نافال» الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية مع الدولتين.
ووصفت فرنسا إلغاء الصفقة -التي قُدرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار أميركي في عام 2016 وتقدر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم- بأنها طعنة في الظهر وقررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.
وقالت أستراليا إنها تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا، وإنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى.
وأوضح متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريز باين، في بيان، أن «أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة من قرارنا الذي اتُخذ بما يتفق مع مصالح الأمن القومي الواضحة والمُعلن عنها».
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن فرنسا «حليف حيوي» وإن الولايات المتحدة ستعمل في الأيام المقبلة على حل الخلافات.
المصدر: رويترز