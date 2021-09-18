أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني ليسوا مسجلين في المدارس

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 3:35 مساءً

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”بأن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يزورون المدارس.

ونقلت صحيفة “The Times of India” عن تصريح للمديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لم يكونوا مسجلين في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأضافت أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

وأضافت المنظمة أيضا أن الأطفال الأفغان يفتقرون في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي، بحسب وكالة “سبوتنيك”.