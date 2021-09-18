‏الارياني يستغرب صمت المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالتحذيرات من مخاطر الناقلة صافر

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

جدد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، دق ناقوس الخطر من مخاطر كارثة وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر التي تحوي اكثر من مليون برميل من النفط الخام، والراسية قبالة ميناء راس عيسى بمدينة ‎الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، دون أي صيانة منذ 7 اعوام‏.



وحمل معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن الأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة جراء استمرارها في وضع العقبات والعراقيل امام وصول فريق فني تابع للامم المتحدة لاجراء عملية فحص وصيانة اولية للناقلة، واستخدامها أداة للضغط والابتزاز والمساومة وتحقيق مكاسب سياسية ومادية‏.

واستغرب الارياني استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالتحذيرات التي أطلقتها مراكز أبحاث وخبراء من تآكل هيكل الناقلة ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها، وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال تعنت مليشيا الحوثي واستمرارها في التعطيل والمماطلة، وتسائل هل سيستمر هذا التخاذل الدولي حتى وقوع الكارثة ؟!‏

ودعا الارياني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمشاطئة للبحر الاحمر لإدراك حجم ومخاطر الكارثة والتحرك الجماعي والفوري لتلافي وقوعها، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي التي أثبتت عدم اكتراثها بالنتائج التي سيدفع ثمنها ملايين المدنيين في المنطقة، وستلقي بتبعاتها على البشرية جمعا.