- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.