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السعودية.. تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 سبتمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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