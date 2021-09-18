وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية