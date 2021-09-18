شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادى المصرى القاهرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري بدأ من اليوم السبت.

وأشار "مطر" إلى أن التطعيم لأعضاء النادى المصرى القاهر أيام السبت والثلاثاء والخميس، داعيا جميع أعضاء النادي الحصول على اللقاح، منبها أنه لن يتم فيما بعد بعدم السماح لدخول النادي إلا بشهادة تطعيم فيروس كورونا.

وتوافد صباح اليوم أعضاء النادي المصرى القاهري على مركز التطعيم بمقر النادي للحصول على للقاح كورونا وسط إجراءات احترازية، وذلك وسط حضور النائب تيسير مطر الذى حصر على تنظيم عملية الحصول على لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن فاعلية اللقاحات كبيرة وتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة للفيروس في الدم، مشيرة إلى أن اللقاح يمنع دخول الشخص المصاب بكورونا في مضاعفات خطرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هام لمنع تسلل العدوى من الأشخاص المصابين للشخص السليم، وأضافت أن هناك أشخاصا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (3)

النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (3)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (4)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (4)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (5)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (5)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (6)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (6)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (7)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (7)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (8)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (1)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (1)



النائب تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي المصرى القاهري (2)