دولة الإمارات تقدم 82,549 جرعة لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 82,549 جرعة لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 19,412,656 بمعدل توزيع 196.28 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 91.84% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 80.99% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".