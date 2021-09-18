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شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الامارات يعزون في وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة عبدالعزيز بو تفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.