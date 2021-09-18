الرئيس الجزائري يقرر تنكيس الأعلام حدادا على وفاة بوتفليقة

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، تنكيس العلم الوطني، حدادا على وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



ومن المقرر أن يتم تنكيس الأعلام في الجزائر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم في كافة مناطق الدولة.

وفجر السبت، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر يناهز الـ84 عاما.

وتدهورت صحة بوتفليقة خلال قيادته للبلاد وظهر مقعدا على كرسي متحرك منذ 2013 بعد أن أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم، تسبب في شلله، بحسب ما أكدته الرئاسة الجزائرية آنذاك.

واستقال الرئيس السابق للجزائر في 2 أبريل/نيسان بعد 20 عاما قضاها في حكم البلاد، على وقع أضخم احتجاجات شعبية طالبته بالرحيل مع أركان نظامه.

ومنذ ذلك الحين، غاب بوتفليقة عن المشهد السياسي، ولم تنقل وسائل الإعلام الجزائرية أي أخبار عنه، فيما رافقته شائعات وفاته منذ 2015 حتى بعد انسحابه من السلطة.