شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفل.. تفاصيل إعدام ميلشيا الحوثي لـ 9 مدنيين رميا بالرصاص بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت ميلشيا الحوثي الإرهابية على إعدام 9 أشخاص رمياً بالرصاص، اليوم السبت، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الحوثيين تطلق الرصاص الحي في رأس المدنيين، وهم ملقون على الأرض.

فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات بأن “النيابة العامة نفّذت حكم القصاص بحق أعضاء الخلية المتورطين في اغتيال الصماد”.

كما أشارت إلى أن “التنفيذ جرى في ميدان التحرير، رميا بالرصاص، بحضور قيادات في صفوف الحوثيين”.

جاء ذلك، بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلاً، لم يبلغ الـ 18 من عمره.

كما أشار إلى أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبراً أن ما يقوم به الحوثيون استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين، ولا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية .