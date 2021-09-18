وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الجمعة أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة توفي عن 84 عاما بعد أكثر من عامين على تنحيه.

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما قبل استقالته في أبريل نيسان2019 بعد مظاهرات رفضت خطته للترشح لفترة خامسة.

وبعد استقالته، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، بدأت السلطات تحقيقات غير مسبوقة في الفساد، ما أدى إلى سجن العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم سعيد شقيق بوتفليقة القوي ومستشاره. وحكم على سعيد بالسجن 15 عاما بتهم من بينها التآمر على الدولة.

أصبح الرئيس السابق بوتفليقة أول وزير خارجية جزائري وشخصية مؤثرة في حركة عدم الانحياز بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

انتخب بوتفليقة رئيساً للجزائر عام 1999 وتمكن من التفاوض على هدنة مع الإسلاميين وطرح عملية مصالحة وطنية سمحت للبلاد باستعادة

السلام.

انضم بوتفليقة إلى حرب الاستقلال ضد فرنسا في سن التاسعة عشرة تحت رعاية القائد بومدين الذي أصبح رئيسا عام 1965.

وبعد الاستقلال أصبح بوتفليقة وزيرا للشباب والسياحة وهو في الخامسة والعشرين من عمره. وفي العام التالي عين وزيرا للخارجية.

ولا يُعرف شيء يذكر عن حياته الخاصة ولا تشير السجلات الرسمية إلى وجود زوجة على الرغم من أن بعض الروايات تقول إنه تزوج في عام 1990. وعاش بوتفليقة لسنوات مع والدته، منصورية، في شقة في الجزائر العاصمة.